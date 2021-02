Strooizout kan honden verwonden, ziek maken of in het ergste geval doden

Veel mensen gaan dezer dagen met hun hond een sneeuwwandeling maken en ook heel wat viervoeters genieten van de weersomstandigheden die ze niet zo vaak beleven. Maar zeker langs een weg waar strooimachines gepasseerd zijn is het toch uitkijken. "Op zulke wegen zijn wandelingen met de hond niet zonder gevaar," waarschuwt dierenarts Anaïs De Brouwer uit Alken. "Vooreerst kunnen de zoutkorrels terechtkomen tussen de teentjes en de huid daar irriteren. Er kunnen zelfs diepe kloven ontstaan en dat is erg pijnlijk. Daarnaast kan de hond na de wandeling zijn pootjes aflikken, zo komt er plots veel zout in zijn maagje terecht. Dat kan leiden tot misselijkheid, braken, diarree, ... mogelijk kan er zelfs een zoutintoxicatie van komen met in het slechtste geval het overlijden tot gevolg." Sommige honden stoppen wel met likken als ze het zout proeven, andere blijven likken precies omdat het pijn doet.