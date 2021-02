Thuislozen uit 4 buurgemeenten ook welkom in Aalsterse nachtopvang

Buurgemeenten van Aalst kunnen een dak- of thuisloze sinds kort ook in Aalst naar de nachtopvang sturen als dat nodig is. Vier gemeenten hebben daarvoor een samenwerking getekend: Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede. Ook andere gemeenten kunnen voor nachtopvang nog samenwerken met het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) Oost-Vlaanderen in Aalst.