Tiener zakt door ijs in Gentbrugge: “Ik hoorde hem roepen en belde de brandweer”

Rudi was aan het wandelen in het park "De Vijvers" in Gentbrugge toen hij opgeschrikt werd door een luid geroep. “Ik hoorde een jongen roepen”, vertelt hij. “Toen ik keek zag ik dat er een tiener vast zat op het eiland. Hij was blijkbaar door het ijs gezakt. Gelukkig kon hij zelf uit het ijskoude water kruipen. Maar toen hij op het eiland zat, kon hij nergens heen.”