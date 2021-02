Vaccinatiecentrum De Roosenberg in Oud-Heverlee is klaar: "Eerste vaccinatie op zaterdag 20 februari"

De burgemeesters van Bierbeek en Lubbeek hadden het er aanvankelijk moeilijk mee dat hun inwoners naar Oud-Heverlee moeten voor een vaccin. "Dat blijft jammer, want we kijken in de eerste plaats naar het comfort van onze inwoners", zegt burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst (CD&V). "Maar het is zoals het is, en we moeten doorgaan. Ik ben blij dat we klaar zijn om de mensen te ontvangen. We werken wel nog aan een oplossing voor inwoners die moeilijk in Oud-Heverlee geraken. We gaan zorgen voor vervoer op maat."