BEKIJK - Video op afzettingsproces Trump toont nipte ontsnapping van vicepresident Pence, Chuck Schumer en Mitt Romney

Een zelfde lot bedreigde ook Chuck Schumer, de Democratische fractievoorzitter in de Senaat. Ook hij wordt -door agenten beschermd- per ongeluk richting Trump-aanhangers geleid. Even later is op dezelfde camera te zien dat de agenten hun vergissing inzien en Schumer alsnog de andere richting uitsturen en in veiligheid brengen. Het toont de verwarring en de paniek tijdens de uren dat de meute delen van het Capitool onder controle had.