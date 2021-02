Voedingswinkel moet voor de derde keer verplicht sluiten na overtreden van coronamaatregelen

In de winkel werd meerdere keren vastgesteld dat niet iedereen altijd een mondmasker droeg en dat er geregeld te veel mensen in de winkel aanwezig waren, die ook niet voldoende afstand hielden. Er werden ook mensen betrapt die aan het eten of drinken waren. Daar stonden ook tafels en stoelen voor. Dat mag allemaal niet, want de horeca is verplicht gesloten.

De winkel moet nu dicht van vrijdag 12 februari tot en met donderdag 11 maart. Eerder was de winkel verplicht gesloten voor een week in december en een week in januari.