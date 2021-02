Vogelkijkhut aan Molenbeekvallei in Herent door brand vernield: "Mogelijk brandstichting"

De omstandigheden waarin de brand is ontstaan zijn nog onduidelijk. "Mogelijk heeft iemand een vuurtje gestookt om het warm te hebben bij deze vrieskou. Maar mijn vermoeden gaat toch meer in de richting van opzettelijke brandstichting", zegt Pieter. Politiewoordvoerder Johan Vanhumbeeck van de politiezone HERKO kan nog niet veel kwijt: "Het onderzoek van de politie is nog volop bezig. Vanmorgen heeft de lokale recherche ter plaatse naar sporen van brandstichting gezocht. We nemen deze feiten zeer ernstig. We vragen ook dat eventuele getuigen zich zouden melden."