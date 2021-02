Vrouwen en wetenschap: “Ik miste een rolmodel,” zegt professor Vandenbroucke van UGent, “niets mag meisjes in wetenschap tegenhouden”

Van alle professoren aan de Gentse universiteit is 28 procent een vrouw. Dat is niet veel, maar er is beterschap op komst, zegt de universiteit. Bij de jongste professoren, de docenten, is al 41 procent een vrouw. Als die doorgroeien zal de vervrouwelijking ook stijgen bij de hoogste categorie professoren. Niet alle wetenschappers aan de universiteit zijn professor. Op het geheel van wetenschappers is in 2020 44 procent een vrouw.

Dat bevestigt professor in de neurologie Roosmarijn Vandenbroucke. “In 2015 werd ik prof, en ik was toen de enige op 10 mannen. Nu een goeie 5 jaar later zijn de laatste professoren in mijn sector voornamelijk vrouwen.”