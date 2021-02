Waregem Koerse maakt plannen voor editie met 10.000 bezoekers

Het ziet ernaar uit dat Waregem Koerse door de coronamaatregelen ook dit jaar niet op volle capaciteit zal kunnen doorgaan. Volgens burgemeester Kurt Vanrijckeghem (CD&V) wordt er rekening gehouden dat slechts een vierde van het normale aantal bezoekers aanwezig kan zijn. "We zijn overeengekomen met de organisatie van Waregem Koerse om de praktische zaken op te starten voor ongeveer 10.000 bezoekers. Want zo'n gigantische organisatie kan je nu eenmaal niet opstarten in augustus", zegt Vanrijckeghem.