Reizen in eigen land, dierenpark bezoeken of kind op kamp: wat kan er deze krokusvakantie? 

De hotels, bed & breakfasts, vakantiewoningen, vakantieparken, campings en jeugdherbergen in ons land zijn open. Je kunt daar verblijven met je gezin en maximaal 1 knuffelcontact (de zogenaamde “nauwe contacten”). Hetzelfde geldt voor tweede verblijven.

Met een groep vrienden of familie samenhokken in één vakantiehuis, kan dus niet. Uiteraard kun je per groepje nauwe contacten wel apart een vakantiehuis of hotelkamer huren en dan buiten afspreken. Maar ook dan gelden er beperkingen (zie hieronder).

Hou er rekening mee dat restaurants, bars, subtropische zwembaden, bowlingbanen en andere indoor faciliteiten die bij het logies horen, gesloten zijn. Sanitaire voorzieningen, sportvelden in de openlucht en winkeltjes zijn wel open. Een logies mag ook maaltijden op de kamer aanbieden (roomservice).