Wat moet de EU doen met het efficiënte Russische Spoetnik V-vaccin?

Voor Rusland is het succesvolle Spoetnik V-vaccin een belangrijke diplomatieke troefkaart. Het land beschikt niet over de diepe geldkoffers van China om bondgenoten aan zich te binden en moet het dus hebben van andere, minder dure vormen van soft power, liefst met een grote PR winst. Zo leverde de Russische krijgsmacht eind maart vorig jaar medische hulp en personeel, onder meer beademingstoestellen, aan het Italiaanse Bergamo, wat toen ground zero was voor de coronapandemie. De militaire vrachtwagens met als opschrift "Dalla Russia con amore" ('From Russia with Love', naar de James Bond film uit 1963) leverden Moskou een enorme publiciteitsstunt op. Even later zat Rusland zelf met een opstoot van coronabesmettingen en een tekort aan beademingstoestellen, maar dat nam niet weg dat het met de actie in Italië had gescoord.