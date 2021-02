Weer geen normaal begin van het kermisseizoen. "Je kan je attractie niet blijven smeren en poetsen"

De foorkramers hebben ook weinig vertrouwen in de nabije toekomst omdat ze na de eerste lockdown lang hebben moeten wachten om terug kermis te mogen houden. Alexander Dotremont, een Maasmechelse foorkramer, herinnert zich vorig jaar: “De pretparken mochten sneller open, en wij moesten wachten. Nochtans, een reuzenrad in een pretpark of een reuzenrad op de kermis, dat is exact hetzelfde hé. En wij staan ook, net als de pretparken, in de open lucht.”

Een andere bedreiging is de willekeur aan lokale maatregelen. “In de ene gemeente mogen we binnenkort misschien wel staan, in de andere niet. Zo hebben we geen normaal inkomen. We willen duidelijkheid, liever dan halfslachtige beslissingen. Toen we vorig jaar eindelijk mochten herbeginnen, bleek dat heel veel burgemeesters toch nog een verbod op kermissen handhaafden. Dat willen we niet opnieuw,” zegt Alexander Dotremont.