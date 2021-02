West-Vlaamse ziekenhuizen uiten begrip én bezorgdheid over trage vaccinatie van eigen personeel

Directeur Peter Lauwyck van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis vat de stemming samen: "Ja, het personeel van die kwetsbare afdelingen is gevaccineerd, maar ten eerste hebben ze nog maar een eerste spuitje gekregen. En ten tweede mag je ook niet vergeten dat in een ziekenhuis heel wat consultaties worden gedaan waarin artsen en medewerkers in contact komen met patiënten die op bezoek komen. Daarvoor is er toch wel een grote schrik. De dokters en verpleegkundigen willen zo snel mogelijk een spuitje."

"Anderzijds heb ik begrip voor de moeilijkheden van de overheid. De overheid - en wij allen - moeten stilaan uitkijken met het wekken van te grote verwachtingen, die ons op het einde alleen maar opjutten. Er is rust nodig. Anderzijds hoop ik echt dat de Vlaamse overheid in de volgende fase de volgorde respecteert. Dat ze blijft bij het plan om in de vaccinatiecentra eerst de zorgverleners van het zogenoemde frontliniepersoneel in te enten. Opnieuw eerst de zorg dus, maar dan de zorg buiten het ziekenhuis. Als de Vlaamse overheid onmiddellijk zal beginnen het brede publiek in te enten, dan vrees ik dat mijn mensen dat niet meer zullen nemen, want dat krijg je niet uitgelegd."