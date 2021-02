Nijlpaarden van Pablo Escobar moeten afgemaakt worden, zeggen wetenschappers: "Een ecologische tijdbom"

Toen drugsbaron Pablo Escobar in 1993 werd neergeschoten, had hij een privé-zoo met meer dan 1.900 verschillende diersoorten op zijn Hacienda Napoles, in de buurt van Doradal in Colombia. 11 nijlpaarden, een vrouwtje en een mannetje die hij in Afrika en de Verenigde Staten gekocht had en 9 nakomelingen maakten deel uit van zijn collectie.

De Colombiaanse overheid nam de dieren in beslag, maar 4 nijlpaarden bleven om onbekende redenen onbewaakt achter op het domein. De dieren plantten zich voort en intussen gaat het naar schatting om zo'n 80 tot 120 nijlpaarden. Ze baanden zich een weg uit de meren die Escobar voor hen liet aanleggen en leven nu rond de rivieren van Colombia.