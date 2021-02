Wie betaalt de Europese plasticbijdrage van 150 miljoen euro? Raad van State wijst naar de deelstaten

De Europese Unie heeft een gloednieuw Herstelfonds van 750 miljard euro in de steigers staan. Het is de bedoeling dat de Europese Commissie dit geld gaat lenen op de financiële markten. Die lening moet natuurlijk ook worden terugbetaald, en daarom is de EU op zoek naar nieuwe inkomsten. Er wordt gedacht aan een koolstoftaks op import, of een taks of financiële transacties.

Over één "nieuwe inkomst" is al een akkoord: alle EU-lidstaten zullen vanaf dit jaar een bijdrage moeten storten voor de hoeveelheid plastic verpakkingsafval die niet gerecycleerd wordt. De bijdrage is 800 euro per ton plastic. Die bijdrage zou de EU jaarlijks 6 tot 8 miljard euro moeten opbrengen. Daarvan moet ongeveer 150 miljoen euro van België komen. De lidstaten mogen zelf kiezen hoe ze aan dat geld geraken: via een taks op plastic, of via een bijdrage van plasticproducten bijvoorbeeld. Maar als ze geen nieuwe taks willen invoeren, moet het geld gewoon uit de schatkist komen.