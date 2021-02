Wouter De Vriendt volgt Kristof Calvo op als spreekbuis voor Groen in de Kamer

Calvo kondigde begin vorige week aan dat hij ermee stopt als fractieleider voor Groen in de Kamer. Hij blijft wel kamerlid en gemeenteraadslid in Mechelen. Daarnaast gaat hij ook werken voor het Nederlandse GroenLinks.

Officieel was Calvo echter geen fractievoorzitter van tweetalige fractie Groen-Ecolo. Die rol wisselt elk jaar tussen de twee partijen. Op dit moment is Gilles Vanden Burre (Ecolo) dan ook fractievoorzitter. In september is het dan de beurt aan Wouter De Vriendt, die Calvo vervangt.