Ze kwamen om te werken en slapen nu op straat: "Geen klussen door het virus, dus geen inkomen"

Elke dag trekken teams van zulke organisaties en van Samu Social de straat op om hen te vinden. We gingen mee met Julie Febron, zij is verpleegster bij Samu Social. Ze krijgen tips van burgers, politie, metro-of treinpersoneel over mensen op straat, halen ze op, brengen ze naar een dagcentrum, geven informatie over de nachtopvang, en dienen verzorging toe, als dat nodig is. Ze verzorgt de wonden van een Poolse man. Hij kan niet naar de nachtopvang, hij heeft daar ruzie gehad, en ruziemakers zijn niet meer welkom. 'Waar ik ga slapen? Ik weet het niet, in de metro waarschijnlijk. Waar ik geslapen heb? Geen idee, het interesseert me niet'. 'Er zijn te weinig plaatsen', zegt Julie, wij kunnen niet iedereen aan een slaapplaats helpen'.



Voor Bruzz Help, dat nu de hulp aan daklozen coördineert, is het alle hens aan dek. Elke dag nog proberen ze plaatsen bij te maken. In het begin van deze week waren er een 3.200-tal plaatsen, voor meer dan 4.100 daklozen. Maar er komen er vandaag en de komende dagen nog bij, zolang de koude periode duurt, 100 bedden in de bestaande centra, en in de drie treinstations en metrostation Botanique nog eens tientallen extra plaatsen, alles samen goed voor 3.500 bedden, en dat is een record.



Het zou de nood moeten lenigen, alleen willen niet alle daklozen in de centra gaan slapen. Sommigen vinden de centra onveilig, hebben schrik van het gedrag van anderen of ze vrezen dat ze hun kostbare spullen kwijt zullen raken.