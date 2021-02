Hoe lang gaan coronavarianten ons blijven achtervolgen? "Ik zie het niet zo somber in als Zuid-Afrika", zegt Van Gucht

De ongerustheid over die Zuid-Afrikaanse variant is nog niet gaan liggen, ook niet buiten Zuid-Afrika. Wat de vaccins betreft, gaat in dit verband AstraZeneca vaak over de tongen. Bij ons was er al heel wat over te doen omdat het onduidelijk is hoe goed het werkt bij oudere mensen, maar het zou ook minder goed werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant. En laat Zuid-Afrika net massaal hebben ingezet op het vaccin van AstraZeneca en Oxford University.

Het Britse vaccin zou minder goed bescherming bieden tegen milde vormen van corona. "Daarover zijn we bezorgd, maar we kijken vooral naar de ziekenhuisopnames en sterftes", vertelt Salim. Er is een nieuwe studie opgezet, maar daarin zijn vooral jonge mensen getest, waardoor ze over de hospitalisatiecijfers niet veel wijzer zijn geworden, zegt hij. "Niemand moest naar het ziekenhuis, ook niet in de controlegroep. We zitten nu met een onzekerheid."