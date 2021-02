Zware industriebrand treft Mertens Industrial Products in Rijkevorsel

Alle werknemers werden op tijd geëvacueerd. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren te sluiten wegens de vele rook. Omdat de rook richting Kapellen en Ekeren trok, werden ook daar bewoners gewaarschuwd.



De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een nieuw geïnstalleerde brander. Via het afzuigsysteem is de loods in brand geraakt en vernield.

In 2006 kreeg Mertens Industrial Products ook al te maken met een zware brand. Een deel van het bedrijf brandde toen helemaal uit.