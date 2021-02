Knack, eerste Vlaamse nieuwsmagazine, is 50; hoofdredacteur Bultinck: "Sociale media hebben ons beter gemaakt"

Iets dergelijks bestond nog niet in ons land. De krant Het Volk had de wekelijkse bijlage Spectator; er waren televisiebladen (zoals Humoradio) of damesbladen (Libelle, Het Rijk der Vrouw) en geïllustreerde tijdschriften zoals Panorama of De Post. Een algemeen en onafhankelijk nieuwsmagazine met binnen- en buitenlands nieuws én sport en cultuur, reportages én interviews, foto’s en cartoons, dat was nieuw. Roularta, een Roeselaarse drukkerij en uitgeverij van toen nog vooral gratis reclamebladen, zag er brood in. De redactie was en is in Brussel gevestigd.