60 jaar na de grootste vliegtuigramp in België: nog altijd pijnlijk voor Kampenhout en Amerika  

Op 15 februari 1961 stortte in Berg, Kampenhout, de Boeing 707-329 OO-SJB van Sabena neer, op een boogscheut van landingsbaan 20, waar het vliegtuig zou moeten landen. Het vliegtuig kwam uit New York en had, na een tussenstop in Brussel, Praag als eindhalte. 61 passagiers, waaronder de 34 leden van het Amerikaanse kunstschaatsteam en 11 bemanningsleden, lieten het leven in de crash. Ook een landbouwer die aan het werk was in Berg kwam om het leven, zijn collega werd zwaargewond.

"Ik was in Vilvoorde aan het werk in café Luminor toen ik over de crash hoorde op de radio", vertelt Juliette Pelgrims aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik had eerst niet goed opgelet, maar toen zei mijn baas dat ik moest luisteren, dat er een vliegtuig was neergestort in Berg, waar ik woonde. Hij vermoedde dat mijn man, Marcel Lauwers, erbij betrokken was." Na het radioverslag bracht de cafébaas Juliette naar huis. "Er stond een grote groep mensen op straat", herinnert Juliette zich. "Ik had nog nooit zoveel mensen samen gezien. Nadat ik mijn identiteitskaart getoond had aan de politie, mocht ik door. Het was daar één grote ravage. Het vliegtuig was recht met de snuit de grond in gegaan."