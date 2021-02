Alweer vaten met chemisch afval gedumpt in Eppegem: "Schaamteloos en verregaand"

Vorige week nog werden op dezelfde locatie gelijkaardig afval gedumpt. De gemeente gaat dan ook een extra oogje in het zeil houden zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA): “Los van het onderzoek gaan wij die locatie toch extra in de gaten houden. Dat is op dit moment een mooie fietssnelweg waar veel gefietst wordt. We zagen er niet meteen een locatie voor zwerfvuil in. We gaan nu bekijken of we hier eventueel een camera zullen plaatsen."