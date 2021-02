Tijdelijke werkloosheid per halve dag en extra vergoeding voor telewerk: deze extra steunmaatregelen neemt de regering

Ondernemersfederatie Voka reageert tevreden op de lijst steunmaatregelen van de regering-De Croo."We zijn tevreden met de verlenging van de tijdelijke werkloosheid", zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. "Ook de mogelijkheid snel een opleiding te kunnen volgen tijdens tijdelijke werkloosheid is een goede zaak."

De regering heeft geluisterd naar die noden van de ondernemingen, vindt Maertens. "Voka is tevreden met de specifieke maatregelen voor sectoren die nog steeds gesloten zijn. Bedrijven die gezond waren voor de crisis, moeten we samen door de crisis helpen. Een gespleten economie – waarbij sommige sectoren weer rechtveren en andere sectoren halfdood aan de kant van de weg blijven liggen – is geen optie. We moeten samen opnieuw aanknopen met groei."

Ook bij Horeca Vlaanderen heerst tevredenheid. "Dit geeft stabiliteit en staat uiteraard los van de vraag voor een hopelijk snelle heropening", zegt CEO Matthias De Caluwe. "Graag gaan we verder op deze ingeslagen weg met gericht maatwerk voor onze sector, zowel met crisis- als met relancemaatregelen. Want na een maandenlange sluiting is er nog meer nodig en die voorstellen liggen al klaar op tafel. Maar dit is al een eerste stap in de goede richting."