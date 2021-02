IJsbaan Kristallijn in Gent: "We verkopen iedere dag meer en meer schaatsen"

"Ze verzekerden ons dat er nog schaatsen te verkrijgen waren maar dat de verkoop in Nederland zo hard ging dat we ons moesten haasten. We zijn onmiddellijk in ons camionette gesprongen en zijn naar Nederland gereden", zegt Vandercruyssen. "Twee dagen later wilden we nog bijbestellen, maar het was al te laat. Dus we hebben er goed aangedaan om zo snel te reageren."

(lees verder onder de foto)