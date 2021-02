Brandweerkapitein waarschuwt: "Let op met extra verwarmingstoestellen"

" Veel mensen zijn geneigd om hun woning bij te verwarmen met elektrische verwarmingstoestellen, petroleumkachels of gaskachels," zegt brandweerkapitein Jan Anné van brandweerzone Rivierenland. "Maar dat brengt potentiële gevaren met zich mee, zeker de toestellen met vloeibare of gasvormige brandstoffen zorgen voor extra brandgevaar. Zorg zeker dat de ruimte goed verlucht is, de toestellen mag je zeker niet afdekken om bijvoorbeeld kleren te drogen. En ze mogen niet in de buurt staan van brandbare spullen."