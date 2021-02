Brandweerman zakt door het ijs in Gent tijdens ijsmeting, schaatsverbod op meeste meren en plassen Oost-Vlaanderen

De stad Gent raadt iedereen ten sterkste af om te schaatsen op dichtgevroren vijvers. Er ligt misschien een ijslaag op verschillende Gentse vijvers, maar die is helemaal niet dik genoeg.

De brandweer van Gent doet elke ochtend metingen om te controleren of het ijs op de Gentse vijvers dik genoeg is. Ook vandaag deden ze dat. Maar tijdens de test bleek al snel dat de ijslaag nog niet stevig genoeg is. Een brandweerman waagde zich op glad ijs, maar moest het bekopen met een koude douche.

Op heel wat plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen is schaatsen op dit moment verboden omdat het nog te gevaarlijk is. In alle provinciale domeinen geldt er een verbod. En ook verschillende gemeenten, zoals Aalter, Maldegem en Temse, hebben een lokaal schaatsverbod. Ook in Zulte en Machelen is het ijs niet dik genoeg. Bekijk hier het volledige overzicht.