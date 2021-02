Camping Heidestrand in Zonhoven krijgt dan toch een vergunning, maar wel onder voorwaarden

Er zijn al jaren problemen met de nieuwe vergunning voor camping Heidestrand in Zonhoven. En dat komt onder meer omdat het kinderbad en de waterglijbaan in beschermd natuurgebied liggen.

De gemeente Zonhoven had eerder al een nieuwe vergunning afgeleverd voor de camping. Maar de Limburgse Milieukoepel ging daartegen in beroep, net omdat een deel van het zwembad in natuurgebied ligt. De provincie heeft de vergunning in beroep nu bevestigd, maar wel onder voorwaarden.

Gedeputeerde Inge Moors: "Twee speeltuinen, het terras en twee petanquebanen worden vergund maar het kinderbad en de waterglijbaan niet. Die moeten verdwijnen maar kunnen wel op een andere plaats op de camping opnieuw aangelegd worden." Ook voor de uitbating van de camping heeft Heidestrand een vergunning gekregen.

Uitbater van het Heidestrand Anton Bijnens vindt dat die verplaatsing voor de natuur weinig verandering brengt. "Voor ons is het een beetje idioot", zegt hij, "maar de wet is de wet". Hij gaat dus het kinderbad en de glijbaan een twintigtal meter verplaatsen, en dan bevinden die zich wel in recreatiezone.

Luister hier naar de plannen van Anton Bijnens: