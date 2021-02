BEKIJK - Zondag verkiezingen in Catalonië: "Hoe onafhankelijk wil Catalonië nog zijn?"

Hoe onafhankelijk wil Catalonië nog zijn na de jarenlange strijd en met kopstukken in ballingschap of gevangenschap? De vraag staat centraal bij de parlementsverkiezingen in de Spaanse deelstaat komende zondag. An Baccaert liep voor "Terzake" een dag in het spoor van Jordi Cuixart, die een van de burgerbewegingen voor onafhankelijkheid leidt en nu in de gevangenis zit, maar af en toe een dag verlof krijgt.