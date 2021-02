Chinese ministerie van Onderwijs wil jongens "mannelijker" maken

Het is al langer bekend dat president Xi Jinping geen liefhebber is van "boysbands'" zoals we die vooral kennen uit Korea, maar die ook in China immens populair zijn bij de jeugd. Hij vreest dat de gladgeschoren zangers met hun androgyne look de Chinese jongens op een verkeerd spoor zullen zetten. Chinese media worden dan ook aangemoedigd om tatoeages en oorringen van de sterren te "blurren" in hun beelden.