Chinees nieuwjaar in Antwerpen zonder traditionele optocht en leeuwendans

Geen parade met leeuwendans dit jaar en uiteraard zijn ook Chinatown in Antwerpen de restaurants allemaal dicht. "Er is wel een expo over het Chinees nieuwjaar en de leeuwendans in bibliotheek Permeke", zegt Joe Choi in "Start Je Dag". "Maar voor de rest zal het heel stil zijn, zoals nieuwjaar enkele weken geleden ook was. Normaal kom je ook samen met de familie om te eten, maar dat zal nu dus in het gezin zijn of in de bubbel."