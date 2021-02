Clubhouse is een hit: wat maakt de app zo speciaal? "Gezellig volkscafé, net nu we snakken naar sociaal contact"

Maar hoe komt het dat Clubhouse zo gehypet wordt? “Het lijkt op een gezellig volkscafé, omdat je zelf kiest met wie je in gesprek gaat”, zegt Chris Demeyere, socialemediaspecialist bij Punchline. “Ik zit al een week elke dag op Clubhouse en heb vijf nieuwe mensen leren kennen. De app haalt zijn succes uit het feit dat hij heel intuïtief werkt. Hij vraagt eerst of hij je persoonlijke contacten uit je smartphone mag gebruiken, dus de kans is groot dat je met mensen praat die je via via kent.”