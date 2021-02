Corona doet poëzie kopen; dichteres Delphine Lecompte voert top-10 aan

De Brugse dichteres Delphine Lecompte voert de top-tien van best verkochte bundels aan tijdens de Poëzieweek, met de verzameling "Best of Delphine Lecompte". Haar recentste bundel "Een vrolijke verwoesting" uit 2019 staat op plaats 6. Lecompte kreeg grote mediabekendheid door haar succesvolle deelname aan De Slimste Mens, en haar uitgesproken opinies over Bart De Pauw of andere actuele kwesties. Als we de cijfers over heel 2020 bekijken (bron GfK), dan staat Delphine Lecompte op de 5e en de 9e plaats.