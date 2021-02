De Britse economie kromp vorig jaar met 9,9 procent, de zwaarste economische terugval sinds 1709

Volgens het officiële statistische bureau ONS is de Britse economie vorig jaar dus met 9,9 procent gekrompen tot op het niveau van 2013. Nochtans was er in het derde en vierde kwartaal opeenvolgend opnieuw een groei van de economie.

Voor dit jaar wordt opnieuw groei verwacht als de vaccinatie het normale leven over het Kanaal min of meer zou herstellen en als de "kinderziekten" met de brexitreguleringen opgelost zouden worden. De gezinnen zouden het voorbije jaar veel geld opgepot hebben en economisten hopen op een "boom" in consumptie als het virus wordt teruggedrongen.

Vrieskou nekte de economie in 1709

Het bruto binnenlands product of bbp wordt in het Verenigd Koninkrijk pas berekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk dankzij de statistieken van de centrale Bank of England. Daardoor weten we nu dat de economische krimp van vorig jaar de grootste is sinds 1709.

Is de coronacrisis deze keer de aanleiding, dan was de extreem koude winter van 1708 tot 1709 toen de aanstichter. Europa zat toen in de greep van de koudste en langste winter in mogelijk tweeduizend jaar. Tijdens die "Great Frost" of "Le Grand Hiver" vroren rivieren zoals de Theems en zelfs de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) in Nederland en de lagune van Venetië dicht. ( Lees verder onder het schilderij ).

De economie was toen vooral op landbouw gebaseerd en die had zwaar te lijden onder het weer. De graanprijzen schoten de hoogte in, het vee stierf massaal in de stallen en handel over kanalen en de zee werd verstoord. De Britse economie zou toen met 23 procent teruggevallen zijn en het zou tien jaar duren vooraleer die herstelde. Tegelijk zat heel in Europa in de greep van de 14 jaar durende Spaanse Successieoorlog (1701-1714).

Was de winter van 1708 tot 1709 dan historisch koud, dan is er nog een vergelijking: die van 1788 en 1789. Die "winter of discontent" zou enkele maanden later mee aan de basis hebben gelegen van de Franse Revolutie.