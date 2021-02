BELUISTER - Ivan De Vadder: "Vrees dat El Kaouakibi geen toekomst meer heeft  bij Open VLD"

Is de politieke carrière van El Kaouakibi bij Open VLD daarmee over and out? "Ik vrees daar voor", zegt Wetstraatwatcher Ivan De Vadder in "De ochtend" op Radio 1. "Mevrouw El Kaouakibi zegt zelf: laat het tijdelijk zijn want ik wil mijn politiek mandaat en engagement voortzetten. Maar door alles wat er nu gebeurd is, is een stuk van haar fundament weggeslagen."



"Dat fundament van haar engagement en haar politiek charisma lag ook net in het feit dat zij die sociale onderneemster was en dat ze die voor Open VLD vrij unieke achterban had en kon inbrengen in het geheel. Dat verdwijnt nu helemaal door de klachten die zijn ingediend." Volgens De Vadder kon Open VLD niet anders dan dat signaal geven, omdat het heel lang duurde vooraleer El Kaouakibi reageerde en openheid van zaken gaf.