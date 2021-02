Deelneemster aan vaccinatie-oefening in Beringen valt echt flauw: "Plots lag ik daar op de grond"

Het was de bedoeling om de oefening in Beringen zo realistisch mogelijk te houden. En toevallig is dat ook heel erg goed gelukt. Want één van de figuranten - zogenaamd een inwoner die zich kwam laten vaccineren, viel echt flauw. "Iedereen dacht dat het gespeeld was, maar ik ben dus echt flauw gevallen, plots lag ik daar op de grond. Ik was eerst even bang, maar 't is uiteindelijk goed gekomen," kon Bieke Nobels er nadien zelf mee lachen. Gelukkig waren er ook genoeg dokters in de buurt om haar te helpen.