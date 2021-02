Eerste schaatsers wagen zich op het Limburgse ijs: “Dit is om van te dromen”

Op sommige plaatsen kraakt het ijs nog wat. “Echt dik is het ijs nog niet. Maar het gaat. De vijver is niet diep, dus mocht je erdoor zakken dan heb je hoogstens natte voeten”, vertelt een vrouw die wat wantrouwig naar het ijs kijkt. Maar een hockeyspeler stelt haar gerust. “Het ijs is perfect, achteraan is het wat hobbelig door het zand en hier zijn er nog wat barsten. Als we te lang blijven stilstaan, dan breekt het. Je moet snelheid maken, want als het dan breekt ben je al voorbij”, lacht de man.