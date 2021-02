350 gezinnen in Jette zitten zonder verwarming en warm water: "De ramen zijn bevroren aan de binnenkant"

In een appartementsblok van de socialehuisvestingsmaatschappij Lojega in de Essegemwijk in Jette, is er geen verwarming en geen warm water. Door een bevroren waterleiding is de verwarming stuk gegaan. Er is al een nieuwe verwarmingsketel geïnstalleerd, maar die zou pas vandaag werken. Gisteravond zijn de gemeentediensten overal langsgeweest om te kijken of bewoners dekens of verwarmingstoestellen nodig hadden. Ze kunnen ook terecht in een hotel in de buurt of in de feestzaal of het rusthuis.