Gracht rond kasteel Vorselaar afgesloten voor schaatsers: "Het ijs is veel te zwak"

In Vorselaar heeft de gemeente de gracht rond Kasteel Borrekens afgesloten. Het ijs is er niet dik genoeg en enkele kinderen probeerden er eerder deze week al op te schaatsen. Burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV) zet de veiligheid voorop: "We willen alle ongevallen vermijden, want het is levensgevaarlijk om er door het ijs te zakken."