Dilemma voor kappers in grensgemeenten: zullen we ook Nederlanders knippen?

Het kapsalon van Heidi De Bin in De Klinge ligt op 200 meter van de grens met Nederland. De helft van haar klanten zijn Nederlanders. "Via een van mijn Nederlandse klanten heb ik vernomen dat ze niet naar hier mogen komen", vertelt Heidi. "Voor ons is dat een ramp." Een tijd geleden was de situatie omgekeerd: "Ik zag mijn Belgische klanten hier soms netjes gekapt rondlopen. Dat was voor mij best pijnlijk."