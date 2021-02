Hoe de zaak rond Sihame El Kaouakibi toont dat het scheef zit met de financiering van politieke partijen

Tegelijkertijd is het maar de vraag of de werkwijze met El Kaouakibi zo abnormaal is. Natuurlijk is de methode uitzonderlijk en blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Is het normaal dat het geld voor een medewerker niet op de verkiezingsaangifte komt? Heeft ze door de constructie met het bedrijf een fiscaal voordeel ontvangen? Of nog: wat heeft het bedrijf eraan verdiend? En: is wat Open VLD er nu publiekelijk over vertelt het hele verhaal?