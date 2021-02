Kusthotels kijken uit naar het weekend: "Met dank aan Valentijnsdag op zondag"

Voor wie het even was vergeten: zondag is het Valentijnsdag. De dag waarop je jouw geliefde extra verwent. Heel wat hotels bieden valentijnsarrangementen aan. Zo ook Bart Boelens van Hotel Europe in Oostende. Hij is ook de voorzitter van Horeca Middenkust. "De mensen zijn het beu om thuis te zitten", zegt hij. "Bovendien is er het mooie weer en natuurlijk ook de datum, 14 februari, die op een zondag valt. Voor ons zijn zulke weekends heel leuk. We hebben het al bijzonder moeilijk gehad. De winter was kalm met alle beperkingen die er zijn. Een weekend zoals dit waarbij we naar een bezetting van 80 tot 85 procent gaan, is mooi meegenomen."