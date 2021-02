Boezemvrienden bouwen iglo in Lievegem: "5 dagen tot 22 uur 's avonds aan gewerkt"

"Om het kwartier stopte wel iemand voor een foto of een babbeltje", vertellen ze. Boezemvrienden Michiel De Sutter (19) en Sander Vagenende (19) uit Lievegem waren al lang aan het wachten op de sneeuw. “Vooraf hadden we een aantal YouTube-video's bekeken. Het was voor ons de eerste keer, dus we hebben heel wat zaken moeten uitzoeken.”



Het woord iglo betekent ‘huis’ in het Inuktitut, de taal de Inuit. Omdat sneeuw een slechte warmtegeleider is, kan het binnen verrassend warm zijn in zo’n sneeuwhut. De nacht doorbrengen in hun creatie zit er voor de jongens jammer genoeg niet in. “Dat zou met de huidige coronamaatregelen en de bijhorende nachtklok geen goed idee zijn”, besluit Michiel.