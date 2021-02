Jeff Hoeyberghs voor rechter wegens seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie

Hoeyberghs was vandaag tijdens de zitting in de raadkamer aanwezig en pleitte hevig zijn onschuld. Hij stelde dat die uitspraken in een humoristische sfeer werden gezegd en dat die later uit zijn context waren gehaald. “Ik ben geen seksist. Dat is belachelijk. Ik heb namelijk alles te danken aan de vrouw.” Als de rechter hem schuldig acht, dan riskeert hij een jaar cel en 8.000 euro boete. Hoeyberghs diende op zijn beurt ook klacht in tegen Campagne Rosa wegens laster en eerroof.