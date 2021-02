Joyriders beschadigen ondergesneeuwd voetbalveld van FC Eppegem

Toch hoopt Hugo De Leeuw dat ze de zaak 'in der minne' kunnen regelen: "Als we vandalisme vaststellen is het onze gewoonte om eerst te achterhalen wie dat gedaan heeft en om dan met de persoon zelf, of zijn ouders contact op te nemen. Vaak gaat het om kinderen die de gevolgen van hun daden niet beseffen. Maar omdat we nu niet zeker zijn van de omvang van de schade, gaan we sowieso een klacht indienen bij de politie."

Het is niet voor het eerst dat de club te maken krijgt met vandalen. Een tijdje geleden was er een brandje aan het kunstgrasveld. De voorbije weken waren er ook in het Hageland al soortgelijke vandalenstreken door met auto's op voetbalvelden rond te rijden.