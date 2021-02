Justin Timberlake reageert op Spears-documentaire: "Excuses omdat ik niet genoeg gedaan heb"

In een lange instagramboodschap excuseert Justin Timberlake zich vandaag. "Ik heb de boodschappen, tags, reacties en commentaren gezien en ik wil erop antwoorden. Het spijt me zeer voor de momenten in mijn leven die hebben bijgedragen aan het probleem, waarop ik voor mijn beurt heb gesproken of net niet gesproken heb. Ik begrijp dat ik tekortgeschoten ben", schrijft Timberlake.



De zanger zegt dat hij zich uitdrukkelijk wil excuseren bij Britney Spears en Janet Jackson. Na de uitzending van de halftimeshow van de Super Bowl in 2003 gingen Timberlake en Jackson viraal, omdat Timberlake tijdens de live-uitzending een borst van Jackson had ontbloot.