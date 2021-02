Koningspaar bezoekt Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. "Het geeft ons een gevoel van waardering"

Rond 10.00 uur deze ochtend was het zover. Het koninklijk paar bracht een bezoek aan het ziekenhuis in het hartje van de Westhoek. Ze praatten er met de medewerkers over de coronacrisis en over de voorbereidingen van de vaccinaties. Ze bezochten ook de spoedafdeling. Maarten Delaere is er hoofdverpleegkundige. Hij vond het bezoek een grote eer. "Het geeft ons een gevoel van waardering en oprecht respect voor wat we de afgelopen maanden hebben moeten meemaken. Het is een hart onder de riem voor alle personeelsleden. Door hun komst fleuren we wat op."