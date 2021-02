Langverwachte opening vaccinatiecentra start met  100 vaccins: "Weinig, maar rustig beginnen, heeft ook zijn voordelen"

De opening van de 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen, moest de start worden van de vaccinatiecampagne voor het bredere publiek. Maar aangezien de toelevering van de vaccins op dit moment nog altijd sputtert, starten de vaccinaties in de centra op kleinere schaal. "Om te starten krijgen we slechts 100 vaccins', klinkt het bij heel wat verantwoordelijken van de eerstelijnszones in Vlaams-Brabant. "Dat is spijtig, zeker na al dat harde werk van de voorbije weken. Wij zijn er klaar voor en waren er dan ook graag meteen ingevlogen. Maar goed, we passen ons aan. Die honderd vaccins zetten we op zo'n vier à vijf uur tijd. Daarna gaat het centrum terug dicht, tot de week erna, waar we opnieuw een honderdtal vaccins kunnen zetten."