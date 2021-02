Liveblog: cijfers blijven op hetzelfde plateau, minder besmettingen en iets meer ziekenhuisopnames

Goeiemorgen, welkom in onze liveblog op de laatste dag voor de krokusvakantie! Voor we in het coronanieuws van vandaag duiken, praten we u graag nog even bij over de hoofdpunten van gisteren. De eerste vaccins van AstraZeneca zullen vroeger dan verwacht toegediend worden, aan zorgverleners, in het vaccinatiedorp in Antwerpen. Uit de coronastudie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de vaccinatiebereidheid bij de mensen groot blijft. Dat en meer herlees in je onze liveblog van donderdag!