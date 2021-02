"Wat was dat?" Groene vuurbol gespot boven provincie Antwerpen

Het is ook geen toeval dat de lichtflits vanochtend vroeg werd gezien: "In de ochtend zijn de helderste vallende sterren of zelfs vuurbollen te zien. Dat komt omdat de ochtendhemel bij wijze van spreken de voorruit is van de Aarde", verklaart Marc Van den Broeck.

"Als je bijvoorbeeld met je auto in een sneeuwstorm rijdt, dan zie je die sneeuwvlokken rechtstreeks op je voorruit komen, er is direct contact, maar over de achterruit vliegen ze gewoon over. 's Avonds zie je er dus minder, omdat ze 's ochtends veel helderder zijn. Want het gebeurt wel geregeld."