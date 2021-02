Man uit Drongen zoekt eigenaar van liefdesbrief uit 1945: "Als ik terugkom, gaan we trouwen"

Jean-Marie Suttels is zelf militair geweest en is lid van een postzegelclub. In de club had iemand hem de liefdesbrief gegeven. "Die is gericht aan een vrouw genaamd Edith Uyttendaele uit Drongen. De schrijver is een man genaamd Josken Neuckens." Suttels kan uit de brief opmaken dat de man een militair in actieve dienst was. "De man was op zending naar Engeland om een cursus te volgen. Vanuit Engeland heeft hij die brief geschreven aan zijn meisje."